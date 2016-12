Torino, occasione sprecata: a Belotti risponde Biglia

LA PARTITALa Lazio cerca di respirare grazie al rigore firmato da Biglia. Questo gol regala un punto ai biancocelesti e non fa altro che aumentare il divario tra i tifosi granata e Giampiero Ventura. Fuori casa, i biancocelesti dimostrano ancora di andare in difficoltà. Non è un caso se l'ultimo successo in trasferta risale addirittura al 10 gennaio, nel 3-1 rifilato alla Fiorentina a Firenze. Da parte sua, il Torino può recriminare (e anche molto) per aver gettato all'aria la vittoria, dopo un ottimo primo tempo. I granata sono aggressivi e compatti: un capolavoro tattico di quel volpone di Ventura. I due attaccanti, Immobile e Belotti, giocano vicini nella zona centrale, permettendo a Bruno Peres e Molinaro di fare su e giù sulle corsie esterne. Acquah, Vives e Baselli non lasciano scampo ai portatori di palla della Lazio. Così Cataldi va in tilt, Felipe Anderson non entra mai in gara e i due lì davanti, Klose e Djordjevic, rimangono isolati e senza rifornimenti. Il risultato è una squadra, quella biancoceleste, che non entra mai in partita. Se non nel tentativo di cross di Klose, con Djordjevic che manca di poco la deviazione.



E' solo una fiammata. Perché il Torino non fa altro che correre. E al 12' arriva il vantaggio: Immobile che crossa per Acquah, il centrocampista calcia al volo con Marchetti che si supera. Sulla respinta ci pensa Belotti a insaccare. La reazione della Lazio è tutta nei piedi di Felipe Anderson e Parolo, ma il brasiliano calcia fuori, mentre Padelli respinge la conclusione del centrocampista. Nulla impensierisce il Torino che al 21' potrebbe raddoppiare: fallo di Cataldi su Belotti, per l'arbitro Massa è rigore. Dal dischetto si presenta Immobile, che calcia sopra la traversa. E poi si dispera. Il Toro butta via una grande occasione per il 2-0 e nella ripresa soffre il ritorno della Lazio.



I biancocelesti hanno un altro passo e già al 13' sfiorano il pari con Milinkovic-Savic. Il Toro è in affanno e cerca di resistere. Ma Padelli salva ancora su Milinkovic-Savic e su Biglia, ma poco prima era stato salvato dal palo su un tiro di sinistro di Parolo. Al 28' Stefano Pioli lancia Keita nella mischia e lo spagnolo è subito decisivo procurandosi un rigore per fallo di Molinaro. Dal dischetto segna Biglia ed è 1-1.