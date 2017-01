Torino-Milan, Montella: "Stiamo crescendo bene"

Dopo la vittoria in Coppa Italia, Milan e Torino si ritrovano avversarie in campionato: "Rimontando contro i granata abbiamo dimostrato di avere orgoglio e voglia di fare - ha commentato Montella in conferenza stampa -. Stiamo crescendo bene e ora ci aspetta un ciclo importante che ci dirà chi siamo". I granata avranno voglia di rivalsa: "Sono un'ottima squadra. Dovremo bloccare i rifornimenti a Belotti che è fortissimo".

LE PAROLE DEL TECNICO-



In Coppa Italia il Milan ha passato il turno battendo il Torino, ma il calendario offrirà ai granata l'occasione giusta per vendicarsi. Un periodo delicato per i rossoneri, come sottolinea Montella a Milan TV: "Abbiamo tante partite in questo periodo, è un ciclo impegnativo in cui c'è bisogno di tutti. Questi giorni ci diranno qualcosa di più sui nostri obiettivi". Anche all'Olimpico Grande Torino il tecnico punterà su Suso e Bonaventura: "Sono due giocatori che hanno feeling e si completano, ma anche altri stanno crescendo bene. Bonaventura può fare bene sia davanti che a centrocampo".