Torino-Milan, Montella: "Non ci basta essere appena sufficienti"

Il pareggio col Torino ha messo in mostra le due facce del Milan : "Nel primo tempo eravamo molli - ha commentato Montella -, dobbiamo crescere nell'interpretazione della gara. Nella ripresa siamo entrati in campo con un altro vigore, ma le cose dette nello spogliatoio restano sacre. Dobbiamo fare di più, ma abbiamo messo in difficoltà il Toro anche nel primo tempo". Nel finale l'ha fatto arrabbiare Niang : "Non merita complimenti oggi".

Vincenzo Montella: "Si sono visti due momenti diversi. Nella prima parte del primo tempo siamo stati appena sufficienti, abbiamo dato troppo campo ai loro contropiedi, un po’ come in Coppa Italia - ha commentato a Premium Sport - . E a noi non basta essere appena sufficienti. Poi dal finale del primo tempo e nella ripresa siamo entrati in campo con un altro vigore, ma sul piano del gioco abbiamo fatto bene, poi dopo il pareggio tutte e due hanno giocato a viso aperto ed è stato un finale vibrante e un pochino disordinato".



Nel primo tempo i rossoneri sono stati travolti dai granata: "Loro all’inizio erano molto stretti e molto compatti, anche facilitati da noi che siamo stati troppo lenti. Abbiamo imparato un’altra piccola lezione che ci servirà per il futuro: dobbiamo crescere nell’interpretazione della gara. Classifica giusta per questo Milan? Non lo so, sinceramente non l’ho neanche guardata la classifica. Comunque dopo 20 gare ogni squadra ha i punti che merita ed è nella posizione che merita. Niang svogliato? Tante altre volte gli ho fatto i complimenti, stasera un po’ meno. Mihajlovic arrabbiato nel finale? Me l’hanno detto, se avessi potuto fare qualcosa gli avrei detto di sfogarsi su un suo giocatore così avrebbero giocato con un uomo in meno".