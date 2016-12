Torino, Mihajlovic: "Ritroviamo la grinta". Hart: "Il mio futuro è qui"

"Se vogliamo puntare all'Europa dobbiamo fare molto meglio lontano da Torino - ha proseguito Mihajlovic in conferenza stampa -. I ragazzi sanno che non devono perdere la grinta e anche se a Udine sarà una sfida difficile, a me basterà rivedere il mio Toro per essere tranquillo. La vittoria arriverebbe di conseguenza". I dubbi di formazione però restano: "De Silvestri è recuperato e può giocare, ma anche Zappacosta sta bene. Ho due o tre dubbi di formazione. Castan? Non so se portarlo a Udine".



La rabbia del tecnico serbo però è evidente: "Perdere contro l'Inter e pareggiare con la Lazio non deve essere una cosa normale, ci deve fare incazzare. Non sono venuto a Torino per vincere una volta ogni tanto, ma per portare questa società in Europa. Dobbiamo giocare sempre allo stesso modo, in casa e in trasferta". I dubbi riguardano anche l'attacco: "Maxi è ancora sovrappeso, ma conto molto su di lui e nelle prossime partite gli darò spazio. Obi? Si allena bene, ma non gestisce le sue forze. Ha troppa voglia di fare, ma abbina quantità e qualità". Infine Ljajic: "E' tornato ad allenarsi e non penso abbia problemi, si complementa bene con Belotti".



HART: "IL MIO FUTURO E' A TORINO"

"Tornare al Manchester City prima della fine della stagione? Non mi interessa quel che dice la Bbc". Il portiere inglese del Torino, Joe Hart, getta acqua sul fuoco circa un suo possibile ritorno alla squadra guidata da Pep Guardiola nel mercato di gennaio, come annunciato da un tweet della tv britannica. "Il mio futuro e' domani a Udine, con la maglia del Torino - ha aggiunto il portiere - dovremo essere aggressivi, non avere paura". Hart e' tornato anche sul primo gol di Icardi nel match di mercoledi' a San Siro, assumendosi "tutte le responsabilita'" e spiegando che certi errori "possono succedere ai portieri".