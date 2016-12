Torino, Mihajlovic: "Non cerco rivincite sul Milan"

Che sensazioni ci sono alla vigilia dell'esordio in campionato?

La squadra sta facendo bene e sarà importante disputare una buona partita a San Siro. E' sempre difficile, ma daremo tutto sul campo ve lo posso assicurare.



Che accoglienza si aspetta?

Non ci ho pensato, non sono cose che mi preoccupano e non ho bisogno di rivincite. Mi spiace aver lasciato prima della fine della stagione, avevo lasciato il Milan in finale di Coppa Italia e in zona Europa in campionato e sono convinto che con me saremmo andati in Europa League. Comunque non penso più al passato, saluterò tutti con affetto e poi proverò a batterli.



In settimana tante novità di mercato

Meglio tardi che mai. Castan, De Silvestri e Rossettini sono giocatori che volevo da tempo. Ho molta fiducia nel brasiliano, non deve strafare e vedremo se farlo giocare subito. Rossettini può ricoprire più ruoli. Forse tutti e tre non potranno giocare, ma un paio sì.



Maskimovic ormai è un ex?

Mi ha deluso come uomo, il suo futuro è nelle mani della società. Non perdo più tempo a parlare di lui



Chi sarà il portiere titolare?

Padelli con Gomis e Ichazo in panchina



Avete preparato la partita come pensava?

Abbiamo avuto tutto il tempo, poi sono arrivati volti nuovi e qualche rientro dall'infortunio. Succedono queste cose, comunque sono fiducioso



Che Torino si aspetta?

Voglio che la squadra rispetti dei principi morali e di gioco. Voglio tutti concentrati, capaci di lottare fino al novantesimo per provare a vincere. La squadra sarà compatta e aggressiva, corta ma che sappia verticalizzare



Sul mercato arriverà ancora qualcuno?

La società lo sa, ho un rapporto diretto con loro e sanno cosa manca e su cosa bisogna lavorare. Comunque non vedo l'ora finisca il mercato