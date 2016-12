Torino, Mihajlovic festeggia contro il Cagliari le 200 panchine in serie A

Compleanno importante quello che Sinisa Mihajlovic festeggerà all'Olimpico contro il Cagliari . Taglia il traguardo delle 200 panchine in serie A. "Arrivo a 200 panchine e forse sarebbero state di più se non fossi stato per una stagione sulla panchina della Serbia . Sono molto contento di questo traguardo, da quando ho cominciato ad allenare, ho sempre avuto la fortuna di trovare squadra ogni anno".

Concretezza e agonismo sono i marchi di fabbrica delle sue squadre, ma Mihajlovic questa volta non ci sta. "Mi dispiace quando del Torino si parla solo per questi motivi. Noi abbiamo anche il nostro sistema di gioco, i nostri schemi. Siamo il terzo attacco del campionato e siamo la squadra che ha fatto più gol su azioni manovrate. Per cui siamo molto più che grinta e carattere. Dai suoi invece il tecnico pretende anche continutà: "Serve essere meno confusi, più concentrati sui propri compiti e bisogna spendere le proprie energie in modo saggio".