Torino, Mihajlovic: "Entro due anni in Europa. Io via dal Milan? Ecco dov'è finito"

Dopo tanti anni agli ordini di Ventura, la squadra dovrà cambiare automatismi. "C'è molto da lavorare - ha detto Sinisa -. Non è facile passare alla difesa a quattro, ma sono fiducioso perché i giocatori sono molto disponibili e si applicano. Poi qualche battuta sui singoli. "Ho trovato Ljajic più cresciuto e maturo. Quando l'ho allenato alla Fiorentina era un ragazzino, ora sta diventando uomo - ha detto il tecnico parlando del grande acquisto granata -. E' un giocatore importante, che ci darà qualità e fantasia. L'abbiamo voluto fortemente e sono convinto che potrà fare bene".



Discorso diverso invece per Bruno Peres, oggetto del desiderio di diversi club in Europa: "Il presidente non ha bisogno di vendere, se va via dipende dalle offerte che arrivano. Se va via entrano soldi da investire, se rimane abbiamo un grande giocatore in più. Quindi sarei contento in entrambi i casi".



Per Maxi Lopez, invece, carota e bastone: "E' un giocatore importante che può fare la differenza. Deve solo perdere qualche chiletto e solo quando lo farà potrà rendere al meglio. E comunque abbiamo altri attaccanti di valore come Boyé che mi ha impressionato ". Sui portieri Sinisa ha le idee chiare: "Le gerarchie di partenza sono Gomis-Padelli-Ichazo, poi tutti avranno la possibilità di farmi cambiare idea". Quanto invece a Maksimovic, Mihajlovic ha tutto sotto controllo: "Con la testa non è sempre presente a causa delle voci di mercato che lo hanno destabilizzato. Ne abbiamo parlato, è intelligente e sa che ci deve convivere. È un giocatore importante che mi piace molto e su cui conto parecchio, però anche lui dovrà meritarsi il posto come gli altri".



Il presidente Cairo si sta impegnando molto per assecondare le richieste di Sinisa, ma il lavoro sul mercato dei granata non è ancora concluso. "A noi serve un metodista che dia i tempi di gioco. Abbiamo la rosa ristretta a due-tre giocatori - ha spiegato Miha -. La società sa tutto e siamo in piena sintonia".



Quanto al campionato che verrà, Sinisa si è soffermato sulla sfida della prima giornata col Milan e sulla campagna acquisti della Juve. "È una partita difficile e io avrò un motivo in più per fare bene - ha spiegato l'allenatore -. Il tempo è galantuomo e tutti sanno dove ho lasciato il Milan e poi dove è finito. Detto questo saluterò volentieri tutti coloro con cui ho lavorato al Milan". Poi sui bianconeri: "Hanno fatto una campagna acquisti impressionante e puntano a vincere 36 partite su 38 (escluse quelle contro di noi…). Rischiano di vincere lo Scudetto già a dicembre. Sono una società di cui prendere esempio e lo dicono i risultati".