Torino, Mihajlovic: "C'è un problema mentale. A centrocampo siamo pochi"

"Siamo partiti bene ma come al solito non abbiamo avuto costanza e non siamo riusciti a chiudere la partita e a sfruttare le occasioni a nostro favore". Così Mihajlovic dopo l'1-1 del Toro. "L'Atalanta ha meritato il pari, noi dobbiamo lavorare ancora perchè le situazioni continuano a ripetersi. Probabilmente è un fattore mentale". "Di mercato non parlo. Siamo in pochi a centrocampo. Ma io alleno i giocatori che ho. Roma su Baselli? Non so nulla".