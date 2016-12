Torino, la maledizione del derby continua: Pirlo diventa Sant'Andrea

22:53 - Il derby della Mole resta maledetto per il Toro. Si allunga la striscia negativa dei granata nella stracittadina. L'ultimo successo del Torino risale al 1995. Lontano, troppo lontano. E oggi a bruciare non è solo la sconfitta per i tifosi granata, ma anche la beffa a match praticamente finito. Il gol di Pirlo, infatti, ha fatto riemergere i fantasmi del passato e il gol di Trezeguet che nel 2007 decise il derby oltre il 90'.

Allo Stadium il Toro ha lottato ed è andato vicino anche al colpaccio, ma alla fine è uscito ancora a testa bassa dal campo. Per l'ennesima volta. Una maledizione che dura da ormai quasi vent'anni e che, a ben vedere, questa volta rischia potrebbe influire pesantemente sul morale del gruppo e dell'ambiente granata. Il gol di Pirlo a un secondo dalla fine ha lasciato il segno e riaperto le ferite. Qualcuno è già tornato a ricordare il gol di Trezeguet del 2007 nel recupero. Il francese allora decise il derby in posizione di fuorigioco, facendo infuriare il Toro, Pirlo invece con una rasoiata dal limite. Gol diversi, certo. Ma risultati identici e stessa beffa in zona Cesarini. Il derby per il Toro resta stregato.



E PIRLO DIVENTA SANT'ANDREA

Sarà un caso, ma tant'è. Domenica, giorno del derby, era Sant'Andrea e la stracittadina l'ha decisa proprio Andrea Pirlo. Una vittoria all'ultimo respiro, che Allegri e i tifosi hanno subito dedicato al genio del centrocampo bianconero. Su Twitter i supporter della Vecchia Signora sono impazziti e Pirlo è entrato a ulteriormente nella storia della Juve. Un tripudio meritato, che sui social network è esploso e Pirlo è diventato Sant'Andrea.