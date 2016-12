Torino-Juve, bomba carta esplosa all'interno: due feriti gravi 

07:19 - Follia all'inizio di Torino-Juventus con l'esplosione di una bomba carta dentro l'Olimpico. Il bilancio è di 12 tifosi granata feriti, di cui uno grave ma non in pericolo di vita, trasportati all'ospedale. Secondo le Forze dell'Ordine, la bomba è stata lanciata dal settore dei tifosi bianconeri verso la Curva Primavera occupata da quelli del Toro. Altro scoppio a fine partita, senza conseguenze. La Polizia ha arrestato cinque tifosi.

Tensione dunque a Torino per il derby della Mole. Già prima della partita, in mattinata, c'erano stati degli scontri tra ultras con lancio di sassi e uova. Poi l'arrivo della Juve allo stadio con un vetro rotto al pullman per lancio di bottiglie. Poi la follia sugli spalti, un gesto da condannare e qualcuno dovrà spiegare: come è ancora possibile introdurre una bomba carta dentro lo stadio?



LE IMMAGINI DELLO SCOPPIO RIPRESE DALLA CURVA (FONTE AREA GOL - IL TORINO SIAMO NOI)









CINQUE ARRESTI

Sono tre i tifosi, due della Juve e uno del Torino, arrestati dalla polizia per il lancio di bombe carta, fumogeni e altri oggetti all'interno dello stadio Olimpico. Lo rende noto la Questura. Altri due tifosi sono stati arrestati per gli incidenti prima della partita; uno è stato denunciato per i sassi contro il pullman della Juve.

TAVECCHIO: ATTO EVERSIVO

"Buttare una bomba carta in una curva di uno stadio è un atto eversivo, oltre che premeditato. Ora per i responsabili ci vogliono sanzioni penali di massimo livello". Lo ha detto all'Ansa il presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, a proposito degli incidenti per il derby di Torino.

ALFANO: NESSUNA CLEMENZA

"Complimenti alla Polizia che ha subito individuato e arrestato i responsabili dell'assalto ai pullman della Juve e dell'esplosione della bomba carta avvenuta all'Olimpico. Nessuna clemenza verso i nemici dello sport:questi sono i teppisti che vorrebbero rovinare una passione". Lo dice il ministro Angelino Alfano,commentando i fatti del derby di Torino.

CAIRO: "PRIMA GLI STRISCIONI ORA QUESTO: BASTA!"

"Prima c'erano i beceri striscioni e ora le bombe carte. Bisogna metterci un punto e smetterla". Il presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato così gli incidenti tra tifosi in occasione del derby della Mole. "Spiace che certi non tifosi - ha aggiunto - abbiano rovinato tutto...".