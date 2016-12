Torino, Immobile: "Qui sono a casa, obiettivo Europei"

Felice Cairo , raggiante Immobile : risate, battute e promesse hanno scandito la presentazione-bis in granata dell'attaccante di Torre Annunziata. "Ha fatto un grande sacrificio per essere qui" ha confessato il presidente del Torino, Ciro parla di motivazioni: "Sono qui per rilanciarmi, ora mi sento a casa . Punto agli Europei , poi decide Conte. Germania e Spagna molto diverse dall'Italia , non me l'aspettavo".

Per Immobile un grande ritorno, come confermato da Cairo: "E' il nostro figliol prodigo, è un ragazzo straordinario: è riuscito a tornare al Torino guadagnando il triplo, ma facendo la figura di chi si è abbassato lo stipendio!". La punta prende la palla al balzo e rilancia: "Ringrazio club e presidente per lo sforzo, noi calciatori non siamo legati solo ai soldi. Torno con la massima umiltà". La Nazionale? "Se farò bene qui, credo ci potrà essere un posto anche per me. Ma decide Conte".

Immobile, già in gol contro il Frosinone, ha parlato così del Torino attuale: "Ho visto un po' di nervosismo nel gruppo, che è giovane, forse per colpa dei fischi delle ultime settimane. Ma un club come questo deve sempre puntare in alto, ci proveremo. Rispetto alla mia prima avventura sono cambiati compagni di reparto - a proposito ho ricevuto un sms da Cerci ma non rivelo cosa mi ha detto - e schemi ma io all'estero ho imparato a muovermi meglio e a difendere la palla. Contento che Quagliarella abbia fatto pace con i tifosi". Svelato il motivo dietro il numero di maglia: "Mia mamma è nata il 10 dicembre".

A proposito del calcio italiano: "Non è inferiore agli altri, è un'idea sbagliata. La differenza più grossa è che qui aiutiamo gli stranieri a inserirsi, là no. Non mi sono trovato con la cultura tedesca, in Spagna andava meglio ma l'allenatore non mi vedeva". Infine, sul futuro: "Non mi sento di passaggio, lotterò per la squadra: poi a fine anno il Toro sceglierà se riscattarmi o meno".