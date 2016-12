Torino, gaffe Acquah: firma autografi con la maglia di Agnelli

La nuova stagione di Afriye Acquah al Torino non è iniziata nel migliore dei modi. Il centrocampista granata si è presentato al Centro Sportivo Sisport e si è fermato a firmare degli autografi per i tifosi presenti. Tutto nella norma, non fosse per una maglietta particolare con ben in evidenza la figura di Gianni Agnelli. Impossibile non collegare l'Avvocato con la Juventus. Ora Acquah dovrà farsi perdonare la svista in campo.