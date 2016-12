Torino, furia Ventura: "Arbitraggio sconcertante"

20:35 - La sconfitta del Torino 2-0 contro lo Zenit in Europa League ha lasciato l'amaro in bocca a Ventura: "E' un risultato difficile da ribaltare - ha dichiarato il tecnico granata -, ma lo era anche contro l'Athletic. Ci giocheremo tutto al ritorno". Ventura poi attacca l'arbitro: "Il comportamento di Da Sousa è stato sconcertante, ha condotto la gara a senso unico". Niente è perduto comunque: "I giocatori hanno dato l'anima, possiamo passare".

Il pensiero di Ventura è chiaro e nel mirino è finito il direttore di gara: "E' stata sbagliata la condotta arbitrale - ha continuato -. Se Benassi era da espulsione, ne avrebbe dovuti dare almeno altri 6-7". La sconfitta in Russia però è arrivata anche per qualche ingenuità in campo: "Tre anni fa lo Zenit era in Champions League, noi in Serie B. Possiamo migliorare ancora, ma abbiamo già fatto tanto. Credo che in parità numerica al ritorno ce la potremo giocare, con il massimo rispetto per loro credo che possiamo ancora farcela a passare il turno".