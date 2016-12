Torino, frattura al piede per Maksimovic in nazionale

Brutta tegola per Ventura . Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della Federazione Serba, Nikola Maksimovic si sarebbe fratturato il quinto metatarso nel piede sinistro durante un allenamento con la nazionale. Il difensore sta rientrando a Torino per verificare la situazione e essere assistito dai medici granata. Se dovesse essere operato, i tempi di recupero potrebbero essere molto lunghi .

Sull'infortunio del difensore granata, al momento, la cautela è d'obbligo. Le condizioni del giocatore verranno valutate con grande attenzione dai medici del Toro e poi si deciderà il da farsi. Se l'entità della frattura venisse confermata, il serbo con molta probabilità dovrà essere operato, con tempi di recupero lunghi. L'infortunio di Maksimovic, del resto, sarebbe molto simile a quello che ha messo ko El Shaarawy per tutto lo scorso campionato.



Ecco il comunicato della Federazione Serba:

"Il centrale del Torino Nikola Maksimovic si è infortunato gravemente in allenamento ieri sera e dovrà tornare al proprio club. Seguendo le indicazioni del team manager della squadra nazionale della Serbia Aleksandar Boskovic, Maksimovic è stato subito separato dal gruppo, per preservarlo. Le visite mediche hanno rivelato una frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Si tratta di un infortunio che richiede un intervento chirurgico, ha detto Boskovic. Maskimović è tornato al suo club e sarà sottoposto alla supervisione di medici locali. Coaching staff, i giocatori e l'intera Nazionale serba hanno espresso il proprio rammarico e si augurano un pronto recupero del calciatore. Lo staff tecnico ritiene che non ci sia bisogno di chiamare un nuovo giocatore dopo l'incidente di Maksimovic. I membri della squadra nazionale continuano i preparativi per la partita con l'Armenia senza Maksimovic".