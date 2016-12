Torino, è maledizione rigori 

15:30 - E' proprio una vera maledizione dal dischetto per il Torino. Con l'errore di Sanchez Mino contro il Sassuolo è il quinto rigore consecutivo fallito in campionato. Consigli ha ipnotizzato l'argentino ed è curioso che è stato proprio il portiere ad aprire la serie degli horror per i giocatori di Ventura. L'anno scorso, quando era all'Atalanta, parò il rigore di Immobile, proprio nella stessa porta. Poi l'errore di Cerci a Firenze che costò la qualificazione in Europa League, prima del ripescaggio per la mancata ammissione del Parma. Quest'anno i granata hanno fallito i tre rigori concessi: alla prima di campionato Larrondo ha sbattuto contro l'interista Handanovic, poi El Kaddouri si è fatto ipnotizzare da Rafael contro il Verona.

Almeno in Europa League le cose sono andate diversamente con El Kaddouri, Quagliarella e Larrondo che sono andati in rete dagli undici metri.