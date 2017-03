Torino, contro il Palermo il capitano sarà Belotti

Domenica in Torino-Palermo la fascia di capitano dei granata verrà indossata da Andrea Belotti. A svelarlo è stato Marco Benassi, titolare della fascia, che è squalificato e non sarà in campo. Il centrocampista, nel corso di una intervista a Torino Channel, analizza il momento del Toro dopo il pareggio in rimonta a Firenze. Nelle gerarchie del Torino, quindi, Belotti ha di fatto scavalcato l'esperto Moretti, capitano dopo la partenza di Glik, ma che ultimamente ha ceduto la fascia a Benassi.