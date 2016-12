Torino, Cairo contro la Juve: "Gli scudetti sono 30, dovrebbero rimuoverli"

17:26 - A margine dell'assemblea degli azionisti della Cairo Communication, Urbano Cairo getta benzina sul fuoco alla polemica sugli scudetti bianconeri. "Dobbiamo abbassare tutti i toni, in primis i dirigenti delle società che devono essere un esempio per i loro tifosi - ha detto -. Se è stato conclamato in vari gradi di giudizio che gli scudetti che hanno vinto sono 30 e ne espongono 32, il giudice sportivo dovrebbe squalificare quel campo o multarli".

E' duro l'attacco di Cairo alla dirigenza bianconera, che allo Stadium espongono 32 scudetti invece che i 30 sanciti dalla giustizia sportiva per Calciopoli. "Che tipo di esempio dai, tu dirigente, ai tuoi tifosi, quando esponi una cosa che non è accaduta - si domanda il patron del Toro -? Chiudere lo stadio magari no, ma perlomeno facciamo rimuovere i due scudetti in più. Anche al Toro negli anni '20 fu revocato uno scudetto, perciò cosa facciamo? Metto anch'io 8 scudetti?».