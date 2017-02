Torino, Cairo blinda Belotti: "Per me vale 100 milioni"

A margine della presentazione di Torino Channel, Urbano Cairo blinda Belotti . "Abbiamo posto una clausola solo per l'estero da 100 milioni - ha spiegato il patron del Toro -. Non mi sono impegnato con lui a venderlo in caso di mancata qualificazione in Europa League ". Poi sui nuovi arrivati: "Mihajlovic è contento di Carlao e Milinkovic-Savic è un giocatore di cui si dicono mirabilie, dicono sia il Donnarumma serbo".

"Belotti ha rinnovato, c'è una clausola per l'estero di 100 milioni, perché questo è il valore che do al giocatore. Non vedo problemi da questo punto di vista - ha proseguito il presidente granata -. E' nostro fino al 2021. Se dobbiamo fare 'caciara', facciamola, ma lui è attore protagonista, ci aiuta ad arrivare in Europa".



Quanto invece ai giovani presi a gennaio, Cairo è molto fiducioso. "I giocatori maturi vanno presi solo se sono bravi, noi pensiamo a giocatori dal 95-96 in su - ha spiegato -. Dieci milioni io li avrei spesi per un '96 che non ci hanno venduto, perché aveva un potenziale straordinario". "Comprare per comprare non è una cosa gusta, soprattutto nomi in età avanzata. Prima facevo questi errori, penso all'acquisto di Barone nel 2006, dopo il Mondiale, aveva 28 anni, oggi non lo rifarei anche se con noi ha fatto bene", ha aggiunto Cairo.