Torino, Cairo: "Bello vedere la Juve dall'alto"

I cinque punti in più rispetto alla Juventus fanno sognare il Torino. Un'emozione speciale anche per il presidente granata Urbano Cairo: "Che bello poterla guardare dall'alto". In città qualcuno parla di scudetto: "No, noi del Toro siamo sobri e non dichiariamo un bel niente. Anche perché siamo un po' superstiziosi". Sabato c'è il Milan: "Non ho mai battuto Berlusconi, spero sia la volta buona, ma non diciamolo molto forte".