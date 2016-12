Torino, Cairo attacca Immobile: "Se non è convinto di restare, non ci penso nemmeno a riscattarlo"

Urbano Cairo ha rilasciato un'intervista alla Stampa in cui ha parlato di mercato, Mihajlovic e Ventura. Su Immobile il presidente granata è stato duro: "Avevo tanta voglia di riscattarlo dal Siviglia. Non è una questione di soldi. Io non gli ho parlato, ma Petrachi mi ha detto che lui non è convinto di restare. Ancora una volta ha degli atteggiamenti che non capisco. Se davvero lui non è entusiasta, io non ci penso nemmeno a riscattarlo".