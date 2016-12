Torino, Cairo a Tiki Taka: "Contro la Juve siamo sfortunati"

Il giorno dopo il derby della Mole continuano le polemiche sull'arbitraggio di Rizzoli . "L'abbiamo quasi pareggiato e Ventura era molto arrabbiato, mai visto così - ha rivelato il presidente del Torino Urbano Cairo a Tiki Taka -. Il gol di Maxi era regolare, Bonucci e Alex Sandro andavano espulsi, così come Glik. Anche in altri derby passati siamo stati danneggiati, vuol dire che contro la Juventus non siamo fortunati".

Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto a Tiki Taka: "Chi prenderei tra Buffon e Higuain? Sono due grandi giocatori. Buffon è stato molto bravo a ricompattare la Juve dopo l'inizio difficile della squadra e Higuain è un grande attaccante. Con lui parti sempre 1-0. Che dirigente è Sabatini? E' eccezionale, perché scova talenti e sa vendere i giocatori a ottimi prezzi. Secondo me andrebbe tenuto. Come ho vissuto il derby? La coreografia dei tifosi è stata speciale. Il derby io lo vivo in maniera tranquilla, quasi non ci penso. Mi ci avvicino senza esagerazione, senza troppo pathos. Nel primo tempo siamo stati meno brillanti di quello che ci aspettavamo, nella ripresa invece siamo ripartiti bene, tant'è che abbiamo pareggiato. Anzi quasi pareggiato. Il gol di Maxi Lopez era regolare, ma è una cosa evidente che abbiamo già detto.



Le dichiarazioni di Ventura? Il mister era molto arrabbiato, non l'avevo mai visto così, lui di solito è molto pacato anche quando ci sono errori arbitrali. L'ho risentito oggi, il tempo ha un po' mitigato l'arrabbiatura. Le partite sono particolari perché se avessimo pareggiato sarebbe cambiato tutto. Le gare non sono mai a senso unico, le dinamiche cambiano spesso e quindi una partita che sembra scontata può cambiare totalmente come è successo a noi a Genova quando vincevamo 0-2, poi hanno dato due rigori a loro e abbiamo perso 3-2. Bonucci andava espulso? Secondo me si, così come c'era il secondo giallo per Alex Sandro. Quindi le espulsioni dovevano essere due. Anche Glik meritava il secondo giallo. Anche in altre occasioni passate siamo stati danneggiati nei derby. Ricordo un gol di Pogba nel 2014 con Tevez in fuorigioco o un'altra volta dove c'era un rigore di Pirlo su El Kaddouri che non ci hanno concesso. Significa che contro la Juve siamo sfortunati".

Pogba e Morata? Giocatori importanti, di grandissimo livello. Ci sono ancora gli incedibili nel calcio? Purtroppo no, non ci sono più le bandiere di una volta. Oggi non è più così, leggo che se dovesse arrivare un'offerta da 100 milioni Pogba potrebbe partire. Il mio rapporto con Ventura? Buonissimo. E' con noi da 5 anni, ha fatto cose splendide con la nostra squadra. Da questa stagione mi aspettavo di più, abbiamo investito molto e stiamo costruendo una buona squadra: abbiamo preso molti giovani con potenzialità notevoli. Preoccupato per la classifica del Toro? E' meglio se ci rimettiamo a fare punti velocemente".