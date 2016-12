Torino, Baselli e lo strano gol dell'ex

Il destino, si sa, è proprio beffardo. Ne sa qualcosa Adriano Galliani che per tutta l'estate ha inseguito e tenuto stretto Daniele Baselli, forte di una promessa dell'Atalanta, guadagnata nell'estate 2014 dopo l'acquisto di Giacomo Bonaventura, di trattare prima con il Milan nel caso di cessione del suo giovane centrocampista. Il patto è stato mantenuto alla grande dal club bergamasco, ma i rossoneri hanno invece virato su altri obiettivi preferendo spendere 20 milioni per Bertolacci e inseguire, invani, Witsel per tutta l'estate. E adesso è arrivato il momento dei rimpianti. Le statistiche premiano la scelta del Torino, bravo a inserirsi tra il club di via Aldo Rossi e la Fiorentina (i viola hanno poi preso Mario Suarez dall'Atletico Madrid nell'affare Savic), e portare in granata sia Baselli sia Zappacosta, un altro talento dal sicuro avvenire. "Andare al Milan? Il Toro mi ha voluto più fortemente, ho fatto la scelta giusta. Devo ringraziare i compagni: se segno è merito loro", le parole del giocatore al termine della gara. A conferma che poi, in fin dei conti, il Milan per lui non è che si sia impegnato come per altri giocatori. E ora, dati alla mano, Baselli è il centrocampista che ha segnato di più in queste 8 giornate di campionato: 4 gol. L'ultimo proprio al Milan, che ora lo rimpiange. Soprattutto se si pensa che il club rossonero lo stava già acquistando nell'estate 2013 dopo la sua seconda stagione in prestito al Cittadella, in serie B (37 presenze e un gol). Invece, già in quell'occasione non aveva fatto il passo decisivo.