Top ten over 33: dietro Ibra c'è tanta Italia con Pirlo, Totti, Buffon e Di Natale 

10:55 - Prima il dibattito, poi l'inchiesta, infine la classifica. Tutto nasce in Inghilterra intorno alla figura di Gerrard: a 34 anni è ancora un grande? E' ancora utile al Liverpool? Può ancora fare la differenza? Pro e contro, favorevoli e contrari. Con una netta prevalenza di chi all'uomo simbolo dei Reds non è ancora disposto a voltare le spalle. E allora, ecco l'idea: quali sono - si domanda il sito caughtoffside.com - i migliori over 33 in Europa? Sondaggio che premia nettamente Ibrahimovic: 33 anni, garanzia assoluta di affidabilità. Ma poi, dietro, un nutrito gruppo di italiani: Pirlo, 35 anni, al secondo posto, Totti, Buffon e Di Natale, rispettivamente 38, 36 3 37 anni in settima, ottava e nona posizion. Quattro su dieci, un dominio. Alle nostre spalle la Spagna con Xabi, Xavi e Casillas (terzo, sesto e decimo posto), poi proprio l'Inghilterra con Terry quarto e Gerrard quinto.