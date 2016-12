Toni, nuova vita con Delneri: 2 gol e 1 milione in "premio"

Con Gigi Delneri, è un'altra vita: sportiva, s'intende. Parliamo del Verona e di Luca Toni , precisamente. Due partite col nuovo tecnico, due pareggi (con Milan e Sassuolo) e 2 gol per l'attaccante: nuova vita, o comunque pensione... rimandata. E di più: anche un buon Natale supplementare, oltre agli auguri com'è normale che sia, visto che dalla Germania hanno resituito a Toni un bel malloppo: 1 milione e 250 mila euro, per una sanzione che gli era stata inflitta ingiustamente, perlomeno nella misura pecuniaria. Per lui, dieci giorni da incorniciare. E un nuovo anno cui avvicinarsi col sorriso.

Ed ecco la vicenda delle tasse in Germania, che è una rivincita di Luca Toni per la vicenda dell'imposta ecclesiastica da 1,7 milioni di euro. La Corte d'appello di Monaco ha condannato i suoi commercialisti tedeschi a corrispondere al calciatore italiano 1,25 milioni di euro come risarcimento danni, riconoscendo quindi la loro colpevolezza nel pasticcio. La somma che Toni alla fine deve sborsare di tasca sua è di 450.000 euro. La sentenza è definitiva.

Luca Toni era stato condannato in prima istanza al pagamento di 1,7 milioni di euro (1,5 piu' 200.000 di interessi) per omesso pagamento dell'imposta ecclesiastica (la Kirchensteuer) alla Chiesa cattolica, che in Germania è obbligatoria quando si appartiene a una confessione. Toni ha giocato con i bavaresi dal luglio 2007 al dicembre 2010.

I protagonisti di questa vicenda (Toni, i dipendenti del Bayern Monaco, i commercialisti tedeschi del calciatore) si erano rimpallati le responsabilità: l'attaccante era stato indicato dagli addetti del Bayern nei formulari fiscali come ateo (quindi esente dall'imposta) nel primo anno di contratto, poi cattolico in quelli successivi. Il fisco aveva notato l'incongruenza e aveva inviato a Toni un sollecito di pagamento. Il calciatore sosteneva che i commercialisti non gli avessero spiegato correttamente il funzionamento di questa tassa.