Toni dice basta, si ritira il bomber che ha saputo fermare il tempo

Toni ha salutato tutti nel modo che conosce meglio, segnando, l'unico modo che lo ha contraddistinto nella sua lunga carriera da professionista, partita nel 1994 con la maglia del Modena in Serie C1. Quindici le casacche vestite in 22 anni e lo stesso comun denominatore: il gol. Tutto quello che ha ottenuto, Toni se l'è conquistato grazie al lavoro e alla fatica. In pochi, probabilmente, avrebbero scommesso su questo ragazzo alto e magro, che ha faticato non poco a uscire dalle paludi della Serie C e conquistarsi un posto al sole. Vicenza lo mette in mostra, Firenze lo consacra (31 gol nella prima stagione, record personale), il Bayern gli regala la vetrina internazionale.



Non avendo il talento di un Totti o di un Del Piero, solo con il sudore quotidiano l'attaccante emiliano è migliorato anno dopo anno, arrivando a conquistare anche la Germania e stabilendo più di un record. Con il titolo di capocannoniere vinto l'anno scorso, a 38 anni e 5 giorni è diventato il giocatore più anziano a centrare tale obiettivo. Con 48 gol è il calciatore del Verona che ha segnato più gol in Serie A, ed è il primo italiano ad aver vinto la classifica cannonieri in Serie A con due club diversi (Fiorentina e Verona).



Ha toccato il cielo con un dito (a Berlino nel 2006), è passato dalle stelle alla stalle, ma ha anche saputo risorgere. Un paio d'anni davvero difficili, tra il 2010 e il 2012, con Roma, Genoa, Juventus e Al Nasr, poi la resurrezione a Firenze e lo splendido finale di carriera a Verona. Sempre sorridente e disponibile, (quasi) mai una parola fuori posto, Luca Toni è il bomber che ha saputo fermare il tempo. E la sua commozione non può che essere anche un po' quella di tutti coloro che lo hanno apprezzato.