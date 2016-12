Toni a Tiki Taka: "Higuain è meglio di Suarez"

Ai microfoni di Tiki Taka, Luca Toni incorona Gonzalo Higuain . "Penso abbia fatto una cosa fantastica, anche perché non le ha giocate tutte: ha fatto qualcosa di eccezionale, è di un altro pianeta - ha spiegato l'ormai ex attaccante -. Secondo me è anche più forte di Suarez". Su un possibile approdo di Zlatan Ibrahimovic al Napoli: "Farebbe fatica, perché Higuain ha fatto benissimo. A meno che non li facciano giocare insieme".

Luca Toni ha parlato del recente addio al calcio. "Le sensazioni? E' stata una serata molto particolare per me. Per lasciare il calcio avevo bisogno di una grande delusione e quest’anno tra l’infortunio al ginocchio e la retrocessione è stata una stagione pesante. Qualcuno ha detto che avrei potuto lasciare l’anno scorso ma dopo aver fatto una stagione da 22 gol era impossibile farlo".



Sull'anno no del Verona. "All'inizio abbiamo avuto parecchi infortuni, mentre nel girone di ritorno abbiamo sbagliato quasi tutti gli scontri diretti in casa e così retrocedi per forza".



La vittoria del Mondiale. "Sono quelle cose che quando le vivi non te ne rendi neanche conto. La sera dopo la finale sono stato in camera da solo, poi dopo ho festeggiato al ritorno in Italia".



Poi Toni ha anche parlato di due suoi vecchi compagni di Nazionale, Buffon e Totti. "Le sfide da giovane contro Buffon? Era dura battere Gigi già dalle giovanili, era già molto forte. E' un leader ed è un portiere molto decisivo. Già pronto il rinnovo di Totti? Se è pronto penso che lo firmerà, ma non lo so, non l'ho sentito personalmente negli ultimi tempi".