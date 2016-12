Toni a Ljajic: "Vieni da noi che ti diverti" IL VIDEO ESCLUSIVO

Premium Sport vi porta ovunque, in campo, negli spogliatoi e nel tunnel. Così le nostre telecamere hanno immortalato un siparietto veramente bello tra Toni e Ljajic, due grandi amici, pochi minuti prima di Verona-Roma. L'attaccante gialloblù ha abbracciato il serbo e scherzando ha detto: "Non giochi mai, perché non vieni qui da noi che ti diverti...". GUARDA IL VIDEO e condividi con l'hashtag #solopremium