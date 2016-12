Tonelli 'sponsor' di Giampaolo: "E' un allenatore da Milan"

Tonelli 'spinge' Giampaolo sulla panchina del Milan: "Credo che sia pronto per allenarlo, è un tecnico bravo e dotato di grande intelligenza e di forte spirito di adattamento - ha detto il difensore del suo ex allenatore all'Empoli - Ha vissuto in passato anche esperienze non positive e questo lo ha fortificato. Per tutti questi motivi sono sicuro che ovunque andrà farà bene". Il suo futuro è a Napoli: "Ora penso solo a Conte e alla Nazionale".

"In questo momento non penso né a Giampaolo né a Sarri, sono qui e penso a Conte", ha detto Tonelli da Coverciano, dribblando le domande sul suo futuro. "La mia aspettativa è quella di riuscire a imparare qualcosa da giocatori che sono abituati a vivere in questo ambiente - ha proseguito il difensore parlando dello stage in azzurro - Se accetterei il ruolo di riserva agli Europei? Certo, non è un problema. Anche il portaborracce va bene. Conte è molto preparato a livello tattico, lavora molto, c'è tanto da imparare, ogni volta che si cambia allenatore c'è sempre qualcosa di nuovo. Sono qui sia per abituarmi a quest'alta intensità sia per conoscere nuovi moduli e un nuovo modo di giocare. Le differenze con Sarri? Ci sono per quanto riguarda il modo di difendere, Sarri predilige di più che il difensore guardi solo la palla, Conte è più improntato sull'uomo. La somiglianza invece è quella di lavorare sul campo ed essere disponibile al confronto con il giocatore".