Toh, Balotelli a Milanello: "Che piacere vedervi tutti"

17:37 - Mario Balotelli a Milanello martedì mattina. "Che piacere vedervi tutti", ha scritto l'ex rossonero su twitter. Una sorpresa. Gradita? Ci mancherebbe. L'amicizia non si discute, i bei ricordi nemmeno. Un anno e mezzo in rossonero fanno parte della vita di SuperMario e anche della storia milanista: fra alti e bassi, un po' di eccessi (non mancano mai nella vita di Balo), la scarsa stima dei vertici, la decisione lo scorso agosto del divorzio: destinazione Liverpool.



Ora, sappiamo come sta andando. Balo fra i Reds ha poco spazio e vive un declino da fermare, al più presto: si è perso anche il mondo azzurro. Il Milan in campionato vive di paurosi stenti e fra gli eredi di Mario rimane Pazzini, in sofferenza, Destro, alla ricerca di una identità, e Torres è stato ceduto dopo cinque mesi di quasi niente.

Il ritorno di Balo a Milanello ha poco a che vedere col mercato (crediamo). Ha molto il sapore dell'amicizia e di amici da ritrovare. "E' sempre un piacere averti con noi", ha risposto sempre via social il club rossonero. E qualcosa di positivo nasconde, se non altro il farsi coraggio e caricarsi, reciprocamente, alla ricerca di un doppio riscatto, personale e collettivo, visto che quel divorzio di agosto ha prodotto solo guai: a Mario e a Milan. Chissà, se non ci fosse stato. Balotelli e il Milan, insieme, oggi dove sarebbero? Non è il tempo dei se, ma di questo abbraccio a Milanello.