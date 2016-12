Tim Cup: tris Lazio, il Sassuolo batte il Pescara e Saviola lancia il Verona

23:07 - Tutto facile per la Lazio nel quarto turno di Tim Cup contro il Varese: all'Olimpico i biancocelesti regolano 3-0 la formazione di Bettinelli. Ad aprire le marcature è l'autorete di Simic, che al 24' devia il tiro di Konko. Due minuti dopo Djordjevic conclude nel migliore dei modi un'azione personale, ed all’ 80’ Felipe Anderson con un destro a giro chiude il match. Agli ottavi gli uomini di Pioli affronteranno il Torino.

Parte male la giornata per Pioli, che poco prima del match deve rinunciare a Candreva e Klose: contrattura al flessore per il centrocampista azzurro, mentre l'ex Bayern ha dato forfait per alcuni problemi alla schiena, anche se comincia a mormorarsi di un divorzio sempre più certo a gennaio tra il tedesco ed il club biancoceleste. Sul campo è tutta un'altra musica: al 24' discesa sulla destra di Konko, schierato al posto di Basta, e tiro del francese. Simic prova a chiudere, ma devia alle spalle di Perucchini. Gli ospiti, tramortiti, subiscono subito il raddoppio: al 26' Djordjevic parte da sinistra, si porta dietro tutta la retroguardia biancorossa e col mancino spara un missile che s'infila sotto la traversa. Nella ripresa crescono in brillantezza Keita e Felipe Anderson, e l'ex Santos all' 80' trova il suo primo gol stagionale: diagonale da fuori area che batte un incolpevole Perucchini. Prova convincente per la Lazio, in vista del match di domenica prossima contro il Parma. Varese sostanzialmente mai in partita, con gli ospiti pericolosi in apertura col doppio colpo di testa di Borghese.

SASSUOLO-PESCARA 1-0

Il Sassuolo fatica più del previsto ma riesce a battere 1-0 il Pescara. Una rete di Floro Flores al 57' regala gli ottavi di finale alla squadra di Di Francesco, che nel prossimo turno affronterà il Milan. L'attaccante realizza la rete decisiva con un gran destro dal limite che non dà scampo ad Aresti. Nel finale il Pescara schiaccia il Sassuolo nella sua metà campo e crea diversi pericoli: l'occasione migliore capita a Maniero, che nei minuti di recupero centra il palo da pochi passi. Finisce 1-0, per il Sassuolo arriva l'ottavo risultato utile consecutivo tra campionato e coppa.

VERONA-PERUGIA 1-0

Dopo Lazio e Sassuolo anche il Verona strappa il biglietto per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Mandorlini batte 1-0 il Perugia grazie al rigore procurato e realizzato da Javier Saviola al 17'. Un gol che regala all'Hellas la possibilità di sfidare la Juventus il prossimo 14 gennaio e di dimenticare almeno per una sera le difficoltà del campionato, dove i gialloblù non vincono da ben sette partite. Coraggiosa la gara del Perugia di Camplone, che tiene testa agli avversari anche quando a inizio ripresa resta in dieci uomini per l'espulsione di Giacomazzi.