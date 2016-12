Tim Cup: Sampdoria-Milan, chi vince ha la strada spianata

LE PROBABILI FORMAZIONIVincere per avere la strada spianata fino alla finale, dunque. Il Milan, che è partito ad agosto e ha già battuto il Perugia e - seppur con qualche affanno - il Crotone, sa che arrivare in fondo ad una competizione e contendersi un titolo potrebbe dare la svolta alla stagione: la Coppa Italia, tra l'altro, manca al club di via Aldo Rossi dal 2002-2003. Stesso ragionamento, però, lo fa la Sampdoria, alla quale il trofeo manca addirittura da 22 anni: in campionato i blucerchiati stanno andando ben peggio dei rossoneri, al posto di Zenga è arrivato Montella, ma poco è cambiato. Adesso questo tabellone potrebbe essere un vero colpo di fortuna.



Bando al turn over, quindi: vista la posta in palio, in campo non andranno le cosiddette seconde linee, bensì i titolarissimi. Tra i pochi cambi in casa Milan, dovrebbe scendere tra i pali l'esperto Abbiati, con Romagnoli-Mexes centrali di difesa e De Sciglio e Abate confermati sulle fasce: centrocampo con Cerci, Poli, Bertolacci e Bonaventura, davanti il tandem Bacca-Luiz Adriano. La Sampdoria, invece, dovrebbe presentarsi col 4-3-1-2, con Soriano alle spalle della coppia d'attacco formata da Rodriguez e Muriel, solo panchina per Cassano. Per Montella una grande opportunità, per Mihajlovic potrebbe invece già essere l'ultima chance.