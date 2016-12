Tim Cup: Sampdoria concreta, Cagliari infinito

17:38 - Missione compiuta per Sampdoria e Cagliari nei sedicesimi di Tim Cup, ma al termine di gare completamente diverse. A Marassi i blucerchiati battono il Brescia con un secco 2-0, decidono Gabbiadini e Bergessio: sfideranno l'Inter. Partita pazza invece al Sant'Elia dove i sardi acciuffano quattro volte il Modena e alla fine lo stendono ai rigori: finisce 9-8 (2-2 al 90' e 4-4 al 120') con doppiette di Longo e Granoche, ora affronteranno il Parma.

SAMPDORIA-BRESCIA 2-0

A Genova tutto secondo pronostico, con la Samp infarcita di seconde linee e Brescia in formazione titolare. Meglio gli ospiti nei primi minuti, ma nella seconda metà di primo tempo i padroni di casa vengono fuori trascinati da Bergessio, che prima impegna Arcari con un tiro da fuori e poi con una spettacolare rovesciata. Al minuto 33 la partita si sblocca: Sansone è lanciato a rete, il portiere bresciano lo stende in area e Gabbiadini realizza il rigore senza esultare. Bergessio vuole a tutti i costi il gol e, dopo averlo sfiorato prima dell'intervallo innescato da Gabbiadini, lo trova al 57': frittata di Antonio Caracciolo che invece di servire Arcari lancia in porta Fedato, assist per l'argentino ex Catania che a porta vuota non può sbagliare. Olivera va ad un passo dal riaprire la partita, Bergessio colpisce la traversa e non la chiude. Al minuto 85 ingenuità di Mihajlovic che si fa espellere e salterà dunque la sfida contro la sua ex squadra dell'amico Mancini: in tribuna Ferrero può comunque esultare con un turbante blucerchiato e i consueti selfie.

CAGLIARI-MODENA 9-8 DCR

Pochi i presenti sugli spalti, ma - col senno del poi - sicuramente fortunati. Con Zeman infatti non esistono partite poco importanti dove tirare indietro la gamba, tantomeno in gare ufficiali. Nonostante la mentalità propositiva del boemo, è il Modena a passare dopo solo 6 minuti con un colpo di testa di Beltrame che colpisce il palo, poi la schiena di Cragno e infine rotola in rete. Il primo tempo offre poco altro, ma nella ripresa il ritmo si impenna. Innanzitutto, al minuto 59, Conti sigla il pari realizzando il rigore procurato da Farias per un fallo di Manfredini. Gioia che dura meno di 10 minuti perché al 68' Luppi fa 2-1 con un destro sotto la traversa. Partita finita? Assolutamente no, perché al 93' il neo entrato Longo trascina la gara ai supplementari con un'azione caparbia che vale il 2-2. A questo punto è spettacolo puro: al 98' Granoche fa 3-2 grazie a un errore di Ceppitelli, poi segna ancora Longo al 101' con un bolide da centro area, di nuovo il Diablo porta avanti il Modena con un rigore al 109' dopo il palo colpito da Ibarbo, ma per la quarta volta il Cagliari al 119' agguanta la parità con un rasoterra di Farias. Dal dischetto sbaglia Conti, Osuji ha il match-point ma Cragno è super. Alla fine decide l'errore di Cionek, il Cagliari ritrova la vittoria al Sant'Elia che mancava addirittura dall'esordio in Tim Cup e che in campionato non è ancora arrivata.