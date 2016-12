Tim Cup: Napoli-Inter, rivincita con vista semifinale

La sfida tra Napoli e Inter al San Paolo nei quarti di finale di Tim Cup è ormai una classica visto che sarà il quarto scontro nelle ultime sei stagioni. Il più recente è quello del 4 febbraio 2015 quando il Napoli di Benitez vinse 1-0 grazie a un gol di Higuain ('dimenticato' da Ranocchia) nei minuti di recupero. Tre anni prima era stata una doppietta di Cavani a regalare la semifinale agli azzurri che poi vinsero la Coppa Italia in finale contro la Juventus. L'ultima gioia dell'Inter al San Paolo è datata 26 gennaio 2011 quando, con Leonardo in panchina, si impose 5-4 ai rigori dopo che i 120 minuti regolamentari erano terminati sullo 0-0.



Sulla carta il pronostico è sbilanciato dalla parte dei partenopei, primi in campionato e reduci da una striscia di quattro vittorie consecutive. Meno brillante lo stato di salute dell'Inter che nelle ultime due partite contro Sassuolo e Atalanta ha raccolto solo un punto. Tanti i dubbi di formazione sia di Sarri che di Mancini. Il primo, che a centrocampo rilancia Valdifiori, starebbe pensando di concedere un turno di riposo a Higuain per dare spazio a Gabbiadini. Sicura una maglia da titolare per Mertens. Ampio turnover anche per Mancini: in porta c'è Carrizo, in difesa si rivede Juan Jesus e a centrocampo torna Felipe Melo. In attacco c'è il dubbio Icardi.



Le probabili formazioni di Napoli-Inter (calcio d'inizio ore 20.45):

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Koulibaly, Chiriches, Strinic; Allan, Valdifiori, David Lopez; Mertens, Higuain (Gabbiadini), El Kaddouri. All.: Sarri. Inter (4-3-3): Carrizo; Montoya, Miranda, Juan Jesus, Nagatomo; Felipe Melo, Kondogbia, Brozovic; Perisic, Icardi (Palacio), Jovetic. All.: Mancini. Arbitro: Valeri di Roma.