Tim Cup: Milan, occhio alla cenerentola Alessandria

E' Alessandria-Milan ad aprire il quadro delle semifinali di Coppa Italia. La sorpresa del torneo contro una big che non può permettersi di sbagliare: la finale di Tim Cup è un obiettivo fondamentale per la squadra di Mihajlovic, ma gli uomini di Gregucci vogliono provare a scrivere un'altra pagina di storia. Squadre in campo allo stadio Olimpico di Torino (il Moccagatta, casa abituale dei 'Grigi', è troppo piccolo per un evento del genere) alle ore 21.



L'Alessandria, seconda nel Girone A di Lega Pro a tre punti dalla capolista Cittadella, ha eliminato Palermo e Genoa e si è poi presa lo scalpo dello Spezia, che a sua volta aveva fatto fuori una big come la Roma. Il Milan sin qui ha avuto la meglio di Perugia, Crotone, Sampdoria e Carpi: la gara è fondamentale per rinsaldare la panchina di Mihajlovic e prepararsi al meglio al delicato derby di domenica sera contro l'Inter.



L'ultimo incrocio in Serie A tra Alessandria e Milan risale al 1960, quando a San Siro i rossoneri s'imposero 3-1 e scoprirono il talento di Gianni Rivera, che segnò la rete degli ospiti e venne poi acquistato a titolo definitivo dal Diavolo, che già ne deteneva la comproprietà. L'Alessandria ha ottimi precedenti nelle gare in casa contro il Milan: in 19 gare per i piemontesi sono arrivati 12 successi, 4 pareggi e solo 3 sconfitte.



Qualche cambio in vista nel Milan per quanto riguarda la formazione: Mihajlovic lancerà Abbiati tra i pali, a centrocampo Boateng titolare a sinistra al posto di Bonaventura e in mezzo la coppia inedita Mauri-Poli; in attacco dovrebbe esserci una chance per Balotelli e Luiz Adriano. Nell'Alessandria dovrebbero partire dalla panchina l'ultimo arrivato Iocolano e Bocalon, giustiziere dello Spezia nei quarti di finale.



Le probabili formazioni

Alessandria (4-3-3): Vannucchi; Picone, Sosa, Sirri, Sperotto; Branca, Loviso, Nicco; Marras, Marconi, Fischnaller. All: Gregucci.

Milan (4-4-2): Abbiati; De Sciglio, Zapata, Romagnoli, Antonelli; Honda, José Mauri, Poli, Boateng; Balotelli, Luiz Adriano. All: Mihajlovic.