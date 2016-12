Tim Cup: Milan, col Carpi vietato sbagliare

"Per noi è la gara più importante della stagione". La didascalia che Sinisa Mihajlovic riserva per Milan-Carpi (questa sera, ore 21:00) rende l'idea della posta in palio nella gara di San Siro, primo quarto di finale di Tim Cup: un match fondamentale non tanto per gli emiliani, che non hanno nulla da perdere e sognano un successo che avrebbe i contorni dell'impresa, quanto per i rossoneri, già lontanissimi delle prime tre posizioni in campionato e intenzionati a riversare sulla Coppa Italia tutti i loro propositi di gloria. L'avversario non è certo un ostacolo proibitivo per il Milan, che in campionato però non è riuscito a perforare la difesa della truppa di Castori: al Braglia infatti è finita 0-0. Ora ci sarà una partita secca, al Meazza, e chi passa il turno affronterà la vincente di Spezia-Alessandria, formazioni di categoria inferiore, in una gara di andata e ritorno. Insomma, Mihajlovic sa di avere la strada spianata fino alla finale dell'Olimpico ma guai a distrarsi: un'eliminazione dal torneo mettere a serio rischio al sua permanenza a Milanello.



Le formazioni ufficiali di Milan-Carpi (questa sera, ore 21.00)



Milan (4-4-2): Abbiati; De Sciglio, Zapata, Romagnoli, Antonelli; Honda, Montolivo, Kucka, Bonaventura; Niang; Bacca. All.: Mihajlovic.



Carpi (4-4-1-1): Brkic; Zaccardo, Romagnoli, Gagliolo, Letizia; Pasciuti, Marrone, Bianco, Gabriel Silva; Lollo; Lasagna. All.: Castori.