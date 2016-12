Tim Cup: Lazio-Juventus, aria di rivincita

Questa sera allo stadio Olimpico alle 20.45 la Lazio ospita la Juventus nell'ultimo dei quarti di finale della Tim Cup in programma, quello forse più nobile visto che di fronte ci sono le due formazioni che si sono sfidate in finale lo scorso anno e poi anche in estate nella Supercoppa Italiana . Negli ottavi i biancocelesti di Pioli hanno piegato 2-1 in rimonta sull'Udinese mentre i bianconeri di Allegri hanno travolto 4-0 il Torino nel derby.

Lazio e Juventus si sono sfidate 22 volte in Coppa Italia, metà delle quali all'Olimpico. L'ultima sfida è quella del 20 maggio 2015, in finale: i bianconeri, in svantaggio per la rete di Radu, pareggiarono con Chiellini e nei supplementari trovarono il gol partita con Matri (ora alla Lazio), rete che regalà alla 'Vecchia Signora' il decimo trofeo della storia. La sfida si ripetè pochi mesi dopo a Pechino nella Supercoppa Italiana: altro successo bianconero, 2-0 firmato Mandzukic e Dybala.



Le formazioni ufficiali:



Lazio (4-3-3): Berisha; Konko, Mauricio, Bisevac, Radu; Milinkovic-Savic, Biglia, Lulic; Candreva, Klose, Keita. All.: Pioli

Juventus (3-5-2): Neto; Caceres, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Sturaro, Marchisio, Pogba, Alex Sandro; Zaza, Morata. All.: Allegri