Tim Cup: Inter-Lazio, obiettivo semifinale

Questa sera a San Siro l'Inter attende la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. Gara secca al Meazza: chi vince volerà in semifinale e affronterà la vincente di Roma-Cesena, in programma domani. I nerazzurri vanno a caccia della decima affermazione consecutiva tra campionato e coppe mentre i biancocelesti vogliono a tutti i costi dimenticare la sconfitta casalinga maturata nel finale contro il Chievo nell'ultimo turno di Serie A.



C'è grande entusiasmo in questi giorni alla Pinetina. Sotto la gestione Pioli l'Inter ha trovato finalmente l'equilibrio di cui aveva bisogno ed è tornata a vincere con regolarità. In campionato i nerazzurri hanno fatto passi da gigante recuperando in poco tempo il gap dalle migliori portandosi a -3 dal terzo posto del Napoli. Ora però c'è da pensare alla Tim Cup e ad una semifinale da conquistare tra le mura amiche del fortino Meazza (solo 2 ko a inizio stagione contro Hapoel Beer Sheva in Europa League e Cagliari in campionato). Pioli deve anche pensare al Derby d'Italia di domenica sera contro la Juventus a Torino e a centrocampo potrebbe far rifiatare Gagliardini, fin qui sempre impegnato dal giorno del suo arrivo.



Completamente diverso l'umore in casa Lazio. La squadra di Inzaghi è infatti reduce da due ko consecutivi in campionato contro Juventus e Chievo. Se la battuta d'arresto con i bianconeri a Torino poteva essere preventivabile, ben più dolorosa è stata quella casalinga contro gli uomini di Maran, maturata nei minuti finali di una gara dominata. La sconfitta ha lasciato anche strascichi polemici con la rissa sfiorata a fine match tra il capitano Biglia e un tifoso. In attacco dovrebbe rivedersi Immobile, costretto a saltare la partita con il Chievo per squalifica. Keita, tornato dalla Coppa d'Africa, è stato convocato ma con ogni probabilità non sarà titolare.



Le probabili formazioni

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Medel, Miranda, Ansaldi; Brozovic, Kondogbia; Candreva, Banega, Eder; Icardi. A disp.: Carrizo, Berni, Andreolli, Santon, Murillo, Nagatomo, Gagliardini, Joao Mario, Perisic, Biabiany, Palacio, Gabriel Barbosa, Pinamonti. All.: Pioli.



Lazio (4-3-3): Marchetti; Patric, de Vrij, Wallace, Radu; Parolo, Biglia, Murgia; Felipe Anderson, Immobile, Lulic. A disp.: Strakosha, Vargic, Basta, Hoedt, Bastos, Lukaku, Keita, Kishna, Luis Alberto, Djordjevic, Rossi. All.: Inzaghi.