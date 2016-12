Tim Cup: Inter, esame Juventus allo Stadium

Sarà vera battaglia questa sera allo Stadium (inizio alle 20.45), dove Juventus e Inter si sfidano nell'andata della semifinale di Coppa Italia. Una partita dal fascino eterno che richiama sempre il pubblico delle grandi occasioni: a Torino, infatti, lo stadio bianconero sarà tutto esaurito per il primo dei due derby d'Italia (ritorno a San Siro il 2 marzo). Chi avrà la meglio nel doppio confronto sfiderà per il titolo la vincente di Alessandria-Milan.



Periodo di forma straordinario per la formazione di Allegri, reduce da undici vittorie consecutive in campionato (più le due sfide in Tim Cup contro Torino e Lazio archiviate con cinque reti all'attivo e mantenendo la porta inviolata). Se nell'ultimo turno i bianconeri hanno battuto 1-0 la Roma, la squadra di Mancini ha dovuto mandar giù l'amaro 1-1 interno col Carpi, facendosi raggiungere al 92' dalla squadra di Castori. Da inizio 2016 sono appena cinque i punti in campionato conquistati dagli uomini di Mancini, con unico vero exploit il successo in Coppa Italia per 2-0 ai danni del Napoli. Tra i nerazzurri forfait di Ivan Perisic, bloccato da una lieve distorsione alla caviglia sinistra. Il croato è da valutare anche per il derby.



L'ultimo precedente nel torneo fra queste due squadre risale alla stagione 2009-10: erano i quarti di finale della competizione, e a San Siro l'Inter di Mourinho, passata in svantaggio dopo pochi minuti per mano del brasiliano Diego, vinse 2-1 in rimonta grazie alle reti di Lucio e di Mario Balotelli. Dei sedici incontri precedenti validi per la Tim Cup, è l'Inter a detenere il maggior numero di vittorie (7), contro 4 della Juve e 5 pareggi.



Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (3-5-2): Neto; Caceres, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Pogba, Marchisio, Asamoah, Evra; Morata, Mandzukic. All.: Allegri.

INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Nagatomo; Medel, Felipe Melo, Kondogbia; Biabiany, Jovetic, Ljajic. All.: Mancini.