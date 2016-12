Tim Cup: Empoli e Udinese agli ottavi, Genoa e Cesena eliminate

10:17 - L’Empoli vola agli ottavi di Tim Cup battendo 2-0 il Genoa con reti di Laxalt e Mchedlidze (prodezza di tacco alla Ibra). I toscani affronteranno la Roma. All’Udinese sono serviti i supplementari per battere 4-2 il Cesena. Al Friuli i primi 90 minuti si son chiusi sul 2-2 grazie ai gol di Djiuric e Succi per gli ospiti (in 10), Allan e Bruno Fernandes per i padroni di casa. Reti decisive di Lucas e Thereau: l’Udinese se la vedrà col Napoli.

Passano appena 5 minuti nel primo tempo e l'Empoli è già in vantaggio con Laxalt che, servito da Pucciarelli, mette dentro di mezzo esterno. I padroni di casa sfiorano al 10' il raddoppio con Zielinski che sfiora il palo con una botta dal limite. Lamanna, schierato in porta al posto di Perin, si supera su un tiro pericoloso di Mchelidze. Ad inizio ripresa si vede il Genoa con un palo colpito da Sturaro su cross di Lestienne ma l’Empoli punisce ancora al 73’ con un tiro dello ‘scorpione’ alla Ibrahimovic di Mchedlidze su cross di Valdifiori. Nel finale Signorelli colpisce anche una traversa ma l’Empoli può comunque far festa. Al Friuli dopo appena 4 minuti il Cesena passa in vantaggio con un colpo di testa di Djuric su perfetto cross dalla sinistra di Mazzotta. L'Udinese non ci sta e trova il pari al 20' con una splendida azione personale di Allan che si libera in area e mette dentro. I padroni di casa colpiscono anche un palo con Geijo che si divora pochi minuti dopo un gol a tu per tu con Agliardi. Il raddoppio dei friulani arriva però allo scadere della prima frazione: su assist 'no look' di Pasquale, Bruno Fernandes lascia partire un destro incredibile che colpisce l'incontro e finisce in rete. Nella ripresa il Cesena trova il 2-2 con un colpo di testa di Succi su punizione calciata da Mazzotta. Gli ospiti restano in 10 al 61' per un'entrata killer di Volta su Bruno Fernandes. L'Udinese però non riesce ad approfittarne e si va così ai supplementari. Al minuto 99 la svolta del match: su cross dalla sinistra di Pasquale, Agliardi devia involontariamente sulla testa del neo-entrato Lucas Evangelista che deve solo appoggiare in rete il 3-2. Al 114' c'è gloria anche per Thereau che, con un pregevole destro ad incrociare, mette la palla in fondo al sacco da fuori area. E' il punto esclamativo di una gara davvero entusiasmante. Ora l'Udinese se la vedrà con il Napoli agli ottavi.