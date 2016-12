Tim Cup: doppio Boakye, l'Atalanta vola agli ottavi

18:02 - All'Atalanta basta una doppietta di Boakye per sconfiggere 2-0 l'Avellino e accedere agli ottavi di Coppa Italia. All'Atleti Azzurri d'Italia gli uomini di Colantuono non hanno problemi contro gli irpini, sesti in Serie B: due gol dell'attaccante ghanese al 13' e al 19' spianano la strada ai bergamaschi, che nel secondo tempo si limitano ad amministrare e si guadagnano l'accesso agli ottavi di finale. Se la vedranno contro la Fiorentina.

Formazione rimaneggiata per Colantuono in vista dell'importante impegno di domenica contro il Cesena: il tecnico dell'Atalanta lascia fuori molti titolari, in attacco Bianchi e Boakye danno fiato a Denis e Maxi Moralez. Il ghanese, di proprietà della Juventus, è l'autentico mattatore di giornata: al 13' riceve dalla destra il cross tagliato di Scaloni, controlla e batte Frattali con un preciso diagonale; sei minuti dopo è ancora lui a scaraventare al volo in rete la sponda del compagno di reparto Rolando Bianchi.



Nel deserto dell'Atleti Azzurri d'Italia (solo 900 gli spettatori paganti) la gara si trascina piuttosto stancamente, con un Avellino che si limita ad evitare un passivo più pesante ed evidenzia enormi difficoltà ad impensierire Avramov. L'Atalanta, quindi, gestisce il doppio vantaggio e nella ripresa risparmia le energie: la gara si chiude sul 2-0 e la dedica dei bergamaschi, che nel prossimo turno affronteranno la Fiorentina, è tutta per Cristian Raimondi, presente in tribuna in stampelle dopo la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro.