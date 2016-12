Tim Cup: Di Natale da applausi, l'Udinese stende l'Atalanta

E' Antonio Di Natale il grande protagonista di Udinese-Atalanta : il capitano bianconero , dopo aver siglato la rete del vantaggio, firma la doppietta personale nel successo per 3-1 degli uomini di Colantuono sui nerazzurri. I friulani volano così agli ottavi di finale di Tim Cup dove troveranno la Lazio. Di Monachello il momentaneo 1-1 dei bergamaschi, reso inutile dalla rete del nuovo sorpasso dell'Udinese ad opera di Perica.

Nell'Udinese spazio alla coppia d'attacco Perica-Di Natale mentre Reja risponde con un 3-4-3 col tridente composto da D'Alessandro, Monachello ed Estigarribia. Passano appena 4 minuti e l'arbitro Pinzani concede un rigore all'Udinese per un tocco di mani in area di Grassi su cross di Di Natale. Dal dischetto va il capitano dei friulani che non sbaglia. Al 37' ancora Totò pericoloso con un destro a giro che sibila l'incrocio.

Due minuti dopo Conti si divora il pareggio calciando alto davanti al giovane Meret. Nella ripresa l'Atalanta trova subito il pareggio con un tocco ravvicinato di Monachello su palla messa in mezzo da Brivio. L'Udinese torna però avanti al 57' con un bellissimo stacco di testa di Perica su cross di Adnan. Il croato anticipa Stendardo e Bassi siglando il 2-1. La festa per i tifosi dell'Udinese si completa al 76' quando Di Natale firma la doppietta personale con una deviazione volante di destro su assist dell'ottimo Adnan. La formazione allenata da Colantuono vola così agli ottavi di finale dove affronterà la Lazio mentre l'Atalanta esce di scena dalla Tim Cup.