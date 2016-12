Tim Cup: c'è Milan-Alessandria, vale una final. Formazioni ufficiali

Dopo il risicato 1-0 dell'andata il Milan cerca il pass per la finale di Coppa Italia ospitando a San Siro l'Alessandria nella semifinale di ritorno (calcio d'inizio ore 21). I rossoneri di Mihajlovic , alle prese con il caso Niang, dovrebbero affidarsi dal primo minuto al tandem d'attacco Balotelli- Menez per tornare in finale dopo 13 anni. I grigi di Gregucci , in crisi di risultati in Lega Pro, inseguono un traguardo che sarebbe storico.

Il Milan si riaggrappa a Balotelli per tornare in finale di Coppa Italia dopo un'attesa di 13 anni. Fu proprio Super Mario a decidere il match d'andata contro l'Alessandria trasformando il rigore dell'1-0. Mihajlovic, complice l'uscita di scena di Niang, affida a lui e a Menez le chiavi dell'attacco proponendo per la prima volta in stagione una coppia inedita: Balotelli parte titolare per la quarta volta, per Menez si tratta dell'esordio dal primo minuto. Rispetto alla gara contro il Torino di sabato sera in campionato, Mihajlovic fa qualche cambio anche negli altri reparti: in porta giocherà Abbiati, in difesa si rivedranno Romagnoli e De Sciglio, a centrocampo chance per Poli. Di fronte il Milan avrà un'Alessandria che, dopo avere eliminato Palermo, Genoa e Spezia nei turni precedenti, sogna il miracolo a San Siro e insegue un traguardo storico: sarebbe la prima squadra di terza divisione ad approdare in finale di Coppa Italia. Impresa sulla carta proibitiva ma a dare coraggio ai piemontesi c'è un precedente storico: nella stagione 1935-36 i grigi, che all'epoca militavano in serie A, raggiunsero la finale di Coppa (poi persa contro il Torino) battendo proprio il Milan nella semifinale unica. La squadra di Gregucci, che sarà spinta da una sessantina di pullman di tifosi, non sta certo attraversando il suo miglior momento nel girone A di Lega Pro dove ha vinto solo una delle ultime cinque partite ed è momentaneamente fuori dalla zona playoff.