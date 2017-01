Tim Cup: c'è Lazio-Genoa, chi vince sfida l'Inter

Reduce da due successi consecutivi in campionato contro Crotone e Atalanta, la Lazio di Simone Inzaghi cerca di proseguire la sua striscia vincente anche in Coppa Italia: stasera all'Olimpico, in una gara secca valida per gli ottavi di finale, si presenta un Genoa in piena crisi di risultati. Chi si qualifica se la vedrà con l'Inter. Nel pomeriggio, con calcio d'inizio alle 17.30, il Sassuolo ospita il Cesena al Mapei Stadium di Reggio Emilia.