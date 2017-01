Tim Cup: c'è Juventus-Milan, la sfida infinita

Juventus e Milan tornano ad affrontarsi per la terza volta in questa stagione nei quarti di finale di Tim Cup. Allo Stadium i bianconeri attendono gli uomini di Vincenzo Montella in uno scontro da dentro o fuori. L'ultimo confronto tra le due squadre è avvenuto a Doha con la Supercoppa Italiana alzata al cielo dai rossoneri, vincenti ai calci di rigore. A San Siro in campionato fu sempre il Milan ad imporsi per 1-0 gazie al gol di Locatelli.