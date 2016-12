Tifoso del Deportivo ucciso a Madrid: le immagini della rissa e dell'omicidio

11:55 - E' morto il tifoso galiziano coinvolto negli scontri scoppiati prima di Atletico-Deportivo nei pressi del 'Calderon'. L'uomo, 43 anni, sarebbe stato prima picchiato e poi gettato nel fiume Manzanarre: una volta ripescato le sue condizioni erano apparse subito gravissime tanto che i primi soccorritori lo avevano definito "clinicamente morto": arresto cardiorespiratorio a causa dei colpi subiti e ipodermia. Il suo cuore ha ceduto attorno alle 14.



Alcuni tifosi sono stati fermati, altri sono stati trasportati in ospedale con ferite varie sul corpo. Secondo As e Il Mundo Deportivo, i gruppi ultrà "Riazor Blues" e "Frente Atlético" si sono dati appuntamento tramite WhatsApp per scontrarsi nei pressi dello stadio, sulle rive del fiume Manzanarre. Stando alla ricostruzione dei fatti, gli ultrà dell'Atletico hanno atteso l'arrivo dei pullman galiziani e poi hanno dato inizio alla rissa. Solo l'intervento della polizia ha riportato la calma, ma un tifoso è stato trasportato al pronto soccroso in ipotermia e arresto cardiaco. L'uomo è stato picchiato e gettato nel fiume. Inizialmente si era diffusa la notizia che l'uomo fosse stato dichiarato "clinicamente morto", ma poi As ha fatto marcia indietro, definendo "critiche" le situazioni del tifoso. Poi la morte intorno alle 14.



Immediata la condanna dell'Atletico Madrid, che sul suo sito Internet si è scagliata contro i protagonisti degli scontri: "I valori promossi dallo sport devono prevalere su ogni rivalità. Dobbiamo combattere insieme per scoraggiare la violenza". "Sono addolorato per la tragedia che stiamo vivendo. Non ci sono spiegazioni per l'accaduto. Siamo tristi, non sono vicende che riguardano il calcio e le condanniamo. Speriamo che non si ripetano, ha detto l'allenatore dei Colchoneros Diego Simeone. Intanto in Spagna è polemica: la partita non era stata dichiarata a rischio e la Liga dei club sottolinea di aver provato fino all'ultimo a non far giocare l'incontro, ma invano. Quanto alla mancata sospensione della partita, Simeone ha detto di non esserne stato informato: "Parlo con sincerità, non ne era a conoscenza. Ero concentrato sulla partita e non sapevo quello che era successo fuori e non guardo il telefono di continuo. Credo che sia un problema sociale, non di calcio. Sono persone che vivono per una maglia, ma si tratta di un problema sociale. Bisogna che chi deve occuparsene cominci a farlo sul serio".

