Tifosi del Napoli soci del Real per entrare al Bernabeu

La febbre è alta anche a Madrid , Il San Paolo è sold out da tempo, e lo stesso è successo al Bernabeu . Se si prova a entrare nel sito del Real il messaggio è eloquente. Biglietti esauriti per la sfida in programma il 15 febbraio. Uno stop che non ha arginato la marea azzurra che vuole invadere lo stadio. E l'ultima trovata dei tifosi partenopei che vivono nella capitale iberica è di diventare soci del Real per avere la possibilità di acquistare il prezioso tagliando.

A raccontare lo stratagemma il Mattino. Fonti interne al club spagnolo confermano ufficiosamente la mancanza anche di tagliandi riservati ai tifosi e ai soci del club spagnolo, tra i quali si è registrato ultimamente un incremento di membri, tutti napoletani che vivono a Madrid. L’invasione prevista degli oltre diecimila supporters azzurri non è quindi assolutamente da escludere.



Tra loro anche i membri del 'Club Napoli Madrid', che si sono già mossi personalmente e attraverso alcuni amici soci del Real, come conferma Cristiano Pastolo, uno dei responsabili del club che ha la sede nel quartiere di Malasaña e che conta su una trentina di presenze fisse: "Siamo riusciti ad ottenere tutti i biglietti per i soci del nostro club - le parole - e anche per gli amici che vengono da Napoli. L’aspettativa è grande, soprattutto per noi che viviamo qui, e non abbiamo intenzione di perdere questa occasione".