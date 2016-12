Tifosi Celtic: ironia contro le minacce turche

I tifosi del Celtic hanno reagito con estrema ironia alle minacce di alcuni tifosi del Fenerbahçe, che dopo il sorteggio di Europa League si sono immortalati con coltelli in mano e hanno pubblicato le foto in Twitter, cercando di intimorire gli scozzesi. La risposta è stata immediata: accompagnata dall'hashtag #ThatsNotAKnife i supporter biancoverdi hanno inondato il social network delle foto più improbabili. Vedere per credere