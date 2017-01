30 gennaio 2017 16:09 Tifa Lione, Mounier cacciato dal Saint-Etienne: cʼè lʼAtalanta

I tifosi non gli hanno perdonato alcune frasi pronunciate ai tempi in cui vestiva la maglia dei rivali

Preso e allontanato in pochi giorni. Questo il destino di Anthony Mounier, attaccante francese, che non ha nemmeno fatto in tempo a scendere in campo con il Saint-Etienne che è stato costretto a fare le valige. I tifosi dei Verdi non hanno dimenticato le critiche del giocatore al loro club quando vestiva la maglia del Lione. I supporters gli hanno recapitato il seguente messaggio: "I nostri colori non saranno mai i tuoi".



La dirigenza del Saint-Etienne è stata quindi costretta a fare dietrofront e rispedire al mittente Mounier, appena arrivato in prestito dal Bologna. Lo striscione, appeso dai tifosi del club al centro sportivo di L'Etrat, dove la squadra di Christophe Galtier si allena, non ha infatti dato molta scelta al club della città della Loira. Mounier, infatti, ha vestito la maglia del Lione dal 2002 al 2009, prima nelle giovanili e poi in prima squadra, per poi passare a Nizza, Montpellier e Bologna.



"Mounier : Nos couleurs ne seront jamais les tiennes !!!" affichent les GA à Geoffroy-Guichard et à l'Étrat #ASSE pic.twitter.com/RbVOB5qoVT — Envertetcontretous (@Site_Evect) 26 gennaio 2017

Ritorno in ItaliaInsomma, Mounier non è piaciuto ai tifosi e sembra proprio che dovrà lasciare immediatamente il club francese. L'attaccante, infatti, starebbe già rientrando in Italia e avrebbe pronto un accordo con l'Atalanta: mancherebbero solo le visite e la firma e poi il giocatore potrà vestire la maglia nerazzurra e proseguire la sua stagione.