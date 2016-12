Thomas Haessler allenerà un club... italiano

Dopo aver appeso la scarpe al chiodo al termine della stagione 2003-2004, Haessler è entrato nello staff tecnico del Colonia nell'ottobre del 2006 come allenatore delle giovanili, fino al 30 giugno 2007 quando ha accettato la proposta di diventare vice allenatore con decorrenza uno luglio. Nel 2007-2008 è stato assistente di Berti Vogts, ct della Nigeria. Dal 1º luglio 2009 è diventato vice allenatore del Colonia Under-17, del Colonia Under-19 e del Colonia II. Nel febbraio 2010 ritorna nel Colonia. Il 30 giugno 2011 scade il contratto e non lo rinnova. Il 5 giugno 2014 ha assunto l'incarico di direttore tecnico del Padideh Shandiz, squadra del campionato iraniano.



Ora la nuova avventura a casa sua, in quella Berlino che gli ha dato i natali 49 anni fa. "E' stato campione del mondo ed europeo, ha giocato in Italia ed è nato a Berlino, tutti requisiti per noi fondamentali - ha commentato il direttore sportivo Eric Meissner - Sin dai primi colloqui è stata la nostra prima scelta. Stiamo già lavorando con lui alla costruzione della nuova squadra per la prossima stagione".