L'Inter "per far fronte alle esigenze di cassa", come si legge dai documenti del club, ha ceduto "a sconto" alla Indies Special Opportunities di Singapore, gli introiti futuri relativi alla vendita di abbonamenti e biglietti della stagione 2016-17 fino ad un ammontare di 10 milioni e mezzo di dollari (9 milioni di euro).



L'operazione è stata approvata nel Cda dello scorso marzo e riguarda i crediti che l'Inter maturerà nei confronti della Best Union Company, partner della società nerazzurra per la vendita al botteghino, in relazione "agli incassi derivati dalla vendita degli abbonamenti per la stagione di serie a 2016/2017 e dei biglietti delle singole partite interne".

L'Inter già durante la gestione Moratti aveva dato il via a questo tipo di operazioni finanziarie.



Ai circa 9 milioni di euro incassati dalla società di Singapore, si aggiungerebbero altri 20 milioni circa di crediti futuri, provenienti dalle cessioni della scorsa estate di Shaqiri allo Stoke City e Kovacic al Real Madrid, che saranno incassati dall'Inter senza rateizzazioni grazie ad una banca che ha anticipato l'intera somma.

Con queste due operazioni, Erick Thohir avrebbe quindi posticipato l'aumento di capitale - di circa 30 milioni di euro - che altrimenti sarebbe stato necessario nelle prossime settimane.